Pour un recteur de Guyane, caractérisée par "l’emprise de la géographie", une des difficultés est que "les solutions que l’on déploie se doivent d’être contextualisées d’un territoire à un autre", explique Philippe Dulbecco dans un entretien à AEF accordé fin décembre 2022. Le recteur de Guyane veut "rendre l’académie attractive auprès des titulaires", "mobiliser davantage encore l’Inspé", "être plus proactif dans la promotion des métiers de l’enseignement" et "avoir une politique toujours plus volontariste envers les contractuels". Philippe Dulbecco se positionne en faveur de "bonifications sur l’accélération de carrière". Il présente en outre son projet "Guyane connectée" visant à proposer un enseignement à distance synchrone en 6e dans les villages isolés. Il souhaite aussi "faire évoluer la carte de formation de la voie professionnelle" et "doubler le nombre de classes bilingues".