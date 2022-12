La DGOS annonce le 23 décembre 2022 avoir alloué, via la 3e circulaire budgétaire des établissements de santé pour 2022, la somme de 30 M€ à la psychiatrie au titre de deux appels à projets nationaux dont les jurys ont eu lieu en novembre. 10 M€ soutiendront 36 projets ciblés sur l’innovation organisationnelle s’inscrivant parmi les orientations identifiées par le jury. Les projets seront financés pour une période de 3 ans puis évalués pour valider leur pérennisation. 20 M€ soutiendront 58 projets ciblés sur la psychiatrie pour enfants et adolescents pour renforcer de façon pérenne ces équipes et améliorer l’accessibilité ainsi que les parcours de soins. La priorité sera donnée aux territoires non pourvus ou sous-dotés. Une offre spécifique à des publics vulnérables sera soutenue (troubles neurodéveloppementaux, anxieux scolaires…) de même qu’une prise en charge en psychiatrie périnatale.