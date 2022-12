Assurance chômage : un décret proroge pour trois mois les règles en matière d’indemnisation et de bonus-malus

Alors que la concertation avec les partenaires sociaux sur la réforme de l’assurance chômage s’est ouverte le 17 octobre (lire sur AEF info), et avant le passage du projet de loi marché du travail en commission mixte paritaire le 9 novembre (lire sur AEF info), un décret du 29 octobre 2022, paru au Journal officiel du 30 octobre, proroge pour trois mois les règles de l’assurance chômage, en matière d’indemnisation et de bonus-malus. Au 1er février 2023, les nouvelles dispositions doivent entrer en vigueur et s’appliquer jusqu’au 31 décembre de la même année. Initialement, le décret du 26 juillet 2019 fixait au 1er novembre 2022 l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions.