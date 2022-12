Déposée le 19 décembre au Sénat, une proposition de loi du groupe Écologiste-Solidarité et Territoires vise à renforcer l’action des collectivités territoriales en matière de politique du logement. Un texte qui se veut "un outil de reconquête de l'habitat." Son article 1 crée une taxe régionale sur les résidences secondaires. Le second article institue, au profit des EPF d’État et locaux, ainsi qu’au profit de l’office foncier de Corse, une taxe additionnelle à la taxe d’habitation due au titre des résidences secondaires et autres logements meublés non affectés à l’habitation principale.