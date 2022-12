L’Unsa-Unicat reste le syndicat majoritaire à la métropole de Lyon avec 23,43 % des voix (contre 26,47 % en 2018) et perd un siège (quatre sièges en 2022 contre cinq en 2018), à l’issue des élections professionnelles de décembre 2022. Il est suivi par la CGT qui gagne trois points et recueille 18,78 % des voix contre 15,82 % en 2018 et récupère un siège, passant de deux à trois. En troisième et quatrième places, la CFDT et la CFTC conservent leurs sièges (deux chacune) avec respectivement 14,18 % et 10,5 % des suffrages (13,75 % pour la CFTC en 2018). L’alliance SNT-CFE-CGC (10,47 %) et FO (7,47 %) FA (6,71 %) conservent également leurs sièges respectifs. En fin de tableau, FSU remporte 1,19 % des voix et n’obtient par conséquent aucun siège. Le taux de participation chute de trois points à 41,9 %, contre 44,8 en 2018.