"Après une première croissance importante de notre budget, qui est passé de 750 M€ à 1,2 Md€ en 2021, avec un maintien en 2022 et 2023, une nouvelle croissance est attendue pour 2024. Les engagements de la LPR sont tenus et il n’y a pas de mauvaise surprise", salue Thierry Damerval dans une interview à AEF info, en décembre 2022. Toutefois, "après une baisse de 8 % des projets déposés à l’AAPG 2022 par rapport à 2021, nous avons constaté une nouvelle baisse de 4 % en ce qui concerne l’AAPG 2023", signale le PDG de l’ANR qui estime qu’il est "trop tôt pour savoir s’il y a une forme de régulation ou non", dans les dépôts de projets. Enfin, Thierry Damerval revient sur les relations entre universités et organismes de recherche et considère comme légitime que ces derniers "aient pour mission d’organiser et de piloter des grands programmes nationaux de recherche", comme les PEPR.