La Dares vient de publier une étude sur l’insertion professionnelle des apprentis de niveau CAP à BTS six mois après leur dernière année de parcours en 2021. Elle révèle que 39 % d’entre eux poursuivaient leurs études, pour la grande majorité en alternance. Parmi les autres, 65 % étaient en emploi (+4 points sur un an), répartis entre 61 % de CDI, 27 % de CDD et 8 % de contrats intérimaires. Un tiers d’entre eux ont été recrutés par l’employeur qui les avait embauchés dans le cadre de leur contrat d’apprentissage.