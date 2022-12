Afin d’atteindre l’objectif fixé par le gouvernement de développer la pratique d’activités physiques et sportives, la DGAFP a lancé le 15 décembre 2022 un appel à projets exceptionnel "Activités physiques et sportives en milieu professionnel" de 500 000 euros, en complément du fonds interministériel pour l’amélioration des conditions du travail. Le gouvernement compte ainsi soutenir les projets relatifs au développement d’activités physiques et sportives en milieu professionnel. Les candidats ont jusqu’au 5 février 2023 pour présenter leur projet.