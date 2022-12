Est publié au JO du 23 décembre un arrêté du 19 décembre 2022 relatif à l’extension et l’élargissement de l’avenant n° 2 du 27 septembre 2022 à l’ANI du 10 mai 2019 relatif au régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire conclu le 27 septembre. Cette extension a pour effet de rendre les stipulations de cet avenant obligatoires pour tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit et pour tous les employeurs compris dans son champ d’application. Sont également élargies les stipulations de l’avenant n° 1 à l’accord national interprofessionnel du 10 mai 2019 relatif au régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire, conclu le 22 juillet 2021. Ce qui a pour effet de rendre les stipulations de cet avenant obligatoire pour tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit et pour tous les employeurs compris dans le champ d’application de l’ANI du 10 mai 2019 relatif au régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire.