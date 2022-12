L’université Paris-III Sorbonne Nouvelle rejoint l’alliance d’universités européennes "Yufe - Young universities for the future of Europe", confirme à AEF info son président, Jamil Dakhlia, le 22 décembre 2022. "Notre candidature pour rejoindre le consortium a été approuvée par un vote du conseil stratégique de Yufe le 14 septembre 2022 et notre intégration a été validée par un vote de notre CA le 25 novembre", précise-t-il. L’alliance avait été sélectionnée en 2019 par la Commission européenne (lire ici) et avait bénéficié de financements supplémentaires en 2022 pour approfondir le consortium (lire ici). Elle associe les universités de :Maastricht (Pays-Bas),Nicolas-Copernic (Pologne),Charles III de Madrid (Espagne),Anvers (Belgique),Brême (Allemagne),Chypre (Chypre),Finlande orientale (Finlande),l’université de l’Essex (Royaume-Uni),et l’université de Rijeka (Croatie).