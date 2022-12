Enseignement supérieurcentre du don des corps Centre du don des corps : "On faisait ce qu’on pouvait", raconte Guy Vallancien, entendu comme témoin (lefigaro.fr). Les parties civiles demandent sa mise en cause, il a été entendu comme témoin simple. L’urologue Guy Vallancien a indiqué en juillet avoir fait ce qu’il "pouvait" face aux alertes, dès 2012, sur le Centre du don des Corps qu’il dirigeait entre 2004 et 2014, au cœur d’un scandale judiciaire (lire sur AEF info ici et...