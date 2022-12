MENJ. Thierry Le Goff, conseiller maître à la Cour des comptes, est nommé secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, à compter du 2 janvier 2023 (lire sur AEF info). Par arrêté, il est mis fin aux fonctions de Thierry Le Goff, directeur adjoint du cabinet du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, à compter...