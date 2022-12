"Carine Seiler est nommée inspectrice générale des affaires sociales (tour extérieur), à compter du 30 décembre 2022" sur proposition du ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, Olivier Dussopt, du ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun, et du ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, Jean-Christophe Combe. Une nomination officialisée lors du Conseil des ministres du jeudi 22 décembre 2022.