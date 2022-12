"Il y a beaucoup d’angles morts et ils sont toujours là. À commencer par la question des 'invisibles' de l’action publique, ces usagers qui décrochent par rapport aux services publics en raison notamment de la fracture numérique", et "la désespérance des agents publics", mise "en lumière par la crise sanitaire" et dont le faible taux de participation aux élections professionnelles est selon lui une illustration, constate dans une interview à AEF info, en décembre 2022, Julien Nessi, le rédacteur en chef de la revue "Horizons publics", revue dédiée à la transformation publique, créée début 2018. L'occasion de dresser le bilan des cinq dernières années en matière de transformation de l'action publique mais aussi de ressources humaines. "Horizons publics" compte travailler prochainement avec le collectif Nos services publics sur la question des vocations publiques.