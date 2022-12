Pierre Paul Zalio, président du campus Condorcet, a été élu président du GIS Collex-Persée, annonce l’EPCC, le 22 décembre 2022. "Mise en place en 2017, Collex Persée est une infrastructure de recherche en information scientifique et technique, sous forme d’un groupement d’intérêt scientifique, réunissant établissements de recherche et opérateurs nationaux afin de contribuer à la performance de la recherche française en développant des services documentaires au plus près des besoins des chercheurs", rappelle le communiqué. En outre, "le conseil des membres de Collex-Persée, présidé par Pierre Paul Zalio, décide la politique scientifique du GIS et prend les décisions nécessaires à son fonctionnement". La direction du GIS est quant à elle "portée par la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg".