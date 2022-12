Inspé de Lille : un nouveau mandat de 5 ans pour Sébastien Jakubowski

Sébastien Jakubowski, professeur des universités en sociologie des organisations et des institutions éducatives, est reconduit dans sa fonction de directeur de l’institut supérieur du professorat et de l’éducation (Inspé) de l’académie de Lille, à compter du 1er janvier 2023, pour une période de cinq ans (lire sur AEF info).Il exerce cette fonction depuis janvier 2018 (lire sur AEF info), ce qui l’a conduit à réaliser le transfert de l’École supérieure du professorat et de l’éducation (Espé) de la Comue à l’université de Lille (lire sur AEF info) et à mettre en place le nouveau master Meef (lire sur AEF info), dans un contexte parfois compliqué (lire sur AEF info).