Xelya et le Cneap s’impliquent dans la deuxième phase de l’expérimentation Reva (Reconnaissance de l’expérience et de la validation des acquis), dans la continuité de leur participation à la 1re phase, amorcée à l’automne 2021. Dans un entretien accordé le 21 décembre 2022 à AEF info, Micheline Mauduit, consultante senior (ex-directrice de "Brigitte Croff Conseil et Associés", acquis par Xelya en 2021), revient sur les conditions du suivi proposé il y a un an à une dizaine de demandeurs d’emploi du Grand Est, et évalue ses résultats. Alors que la réforme de la VAE a été introduite en novembre dans le projet de loi "Marché du travail" (lire sur AEF info), Micheline Mauduit s’exprime sur les défis de la nouvelle phase d’expérimentation ouverte jusqu’à juin - élargissement des publics, prise en main de la plateforme numérique, etc. - et souhaite que "la rémunération des jurys soit actée".