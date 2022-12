Une dizaine de jours avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2023, le cadre de mise en œuvre de la nouvelle aide unique pour l’embauche d’un alternant se précise. Le projet de décret relatif au nouveau dispositif a en effet été présenté à la CNNCEFP le 21 décembre 2022. Il confirme le principe d’une aide unique de 6 000 € ouverte sans condition de niveau de qualification de la certification visée, et qui concernera toutes les entreprises privées et du secteur public industriel et commercial. Pour celles de 250 salariés et plus, des conditions d’accès restent toutefois présentes.