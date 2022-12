La région Provence-Alpes-Côte d’Azur adopte son premier budget "vert"

Le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur a adopté, vendredi 16 décembre 2022 en séance plénière, son budget primitif 2023 qu’il présente comme "vert". S’élevant à 2,86 milliards d’euros, ce budget fait pour la première fois l’objet d’une autoévaluation de l’impact des actions prévues, en fonction de six critères : atténuation et adaptation au changement climatique, protection de la biodiversité et des ressources en eau, transition vers une économie circulaire et réduction de la pollution. Une mesure prévue par le protocole d’expérimentation signé le 14 novembre avec l’État.