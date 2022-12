Présenté en Conseil des ministres ce jeudi 22 décembre 2022, le projet de loi relatif aux JOP de 2024, qui se dérouleront à Paris du 24 juillet au 8 septembre, "organise" notamment l'héritage de la Solideo. Cela en ouvrant "la possibilité d’une mutualisation de ses moyens avec un autre établissement public", indique le compte rendu du Conseil des ministres. L’article 16 du projet de loi permet ainsi à la Solideo de "recourir", dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L.321-41 du code de l’urbanisme, aux moyens d’un autre établissement public foncier ou d’aménagement de l’État. Et ce, pour l’exercice de tout ou partie de ses compétences. La Solideo se trouve désormais à 12 mois et neuf jours de la livraison des ouvrages de Paris 2024, selon son propre décompte. Elle avait signé le 19 octobre un protocole de médiation avec le BTP pour être dans les temps (lire sur AEF info).