Le gouvernement a annoncé, ce jeudi 22 décembre 2022, un investissement de 145 M€ dans neuf nouveaux programmes financés par des CEE, dont deux visent à lutter contre la précarité énergétique des ménages. Porté par "Stop exclusion énergétique", le programme "Territoire Zéro exclusion énergétique" entend contribuer à "lever les obstacles" à la rénovation globale et performante de l’habitat des personnes "les plus modestes." Cela via un accompagnement technique, social et financier. "Bail Rénov’", élaboré par Soliha, Solidaires pour l’habitat et Énergies demain, a pour objectif de résorber la précarité énergétique dans le parc locatif privé en proposant un accompagnement "gagnant-gagnant" aux locataires et bailleurs, de 2023 à 2026. C’est-à-dire avant la mise en place des interdictions de louer prévues par la loi Climat et résilience. Ces deux programmes bénéficient au total de 40 M€.