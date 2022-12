La ministre des Sports et des JOP a présenté, jeudi 22 décembre en Conseil des ministres, un projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Lequel crée notamment, à travers son article 7, "à titre expérimental et pour une durée limitée, un cadre juridique nouveau permettant le traitement des images issues de la vidéoprotection ou de caméras installées sur des aéronefs par des systèmes d’intelligence artificielle", indique l’exposé des motifs du texte. Une disposition assortie de "nombreuses garanties pour les droits des personnes concernées", assure le gouvernement.