L’employeur ne peut priver un délégué syndical en télétravail de sa liberté de circulation

Interdire à un délégué syndical placé en télétravail en raison de l’épidémie de Covid-19 l’accès à un site, et restreindre sa liberté de circulation en le privant de la possibilité de communiquer avec les salariés, est disproportionné au but recherché de protection sanitaire de l’ensemble des salariés, et constitue un trouble manifestement illicite. C’est ce que juge le tribunal de Saint-Nazaire le 27 avril 2020. Il ordonne à une filiale du groupe Airbus de délivrer à un délégué syndical CGT une attestation de déplacement professionnel et une autorisation d’accéder au site.