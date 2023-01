"L’Institut d’Optique a joué un rôle essentiel dans mon parcours car il a su être à la fois ouvert et agile", déclare à AEF info Alain Aspect, prix Nobel de physique 2022, chercheur et professeur à l’IOGS. Dans une interview conjointe, pour AEF info, avec Rémi Carminati, directeur de l’Institut, Alain Aspect revient sur sa carrière et sur l’évolution de l’écosystème de l’ESR. "Ce n’est pas un hasard si de belles histoires comme celle d’Alain Aspect émergent de l’IOGS. Nous avons la capacité d’accepter une grande prise de risques", salue Rémi Carminati. LPR, lancement du PEPR quantique, culture scientifique des élites, plusieurs sujets sont évoqués. "Depuis 40 ans, les universités ont progressé dans leur capacité à mener une politique de recherche. J’ai longtemps milité pour la création de grands pôles et Paris Saclay est l’aboutissement de ce dont je rêvais", résume Alain Aspect.