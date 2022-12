"On a des progrès à faire sur le 115, à la fois matériels, pour qu’il y ait plus de meilleures réponses, plus d’écoutants. Mais aussi sans doute d’autres dispositifs et, ça, c’est un grand chantier pour l’année 2023" a déclaré la Première ministre, depuis un centre d’hébergement, le 21 décembre 2022, rapporte Le Parisien, alors qu’un nouveau volet du plan Logement d’abord est attendu début 2023. Le ministre du logement, Olivier Klein, a affirmé au JDD que la promesse de "0 enfant à la rue cet hiver" (lire sur AEF info) était "tenue" et que les élus locaux qui préparent une action justice contre l’État (lire sur AEF info) devraient "balayer devant leur porte". Son ministère indique au Figaro que les demandes d’hébergement d’urgence ont baissé "de 20 % depuis la mise en place des cellules de veille" et que "les maraudes repèrent peu d’enfants à la rue, systématiquement orientés vers des places".