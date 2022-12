"Afin d’assurer la continuité du dispositif et sécuriser la situation des bénéficiaires au-delà du 31 décembre 2022, les parties décident de conclure un nouvel avenant de prorogation de la convention CSP jusqu’au 31 mars 2023 au plus tard", peut-on lire dans les préambules des avenants à la convention du 26 janvier 2015 relative au CSP et à celle du 17 juillet 2018 relative au CSP à Mayotte. Ces deux textes font l’objet d’une demande d’agrément et les arrêtés devraient être prochainement publiés au Journal officiel. "Les parties à la présente convention s’accordent pour apporter ultérieurement toutes les évolutions qu’elles estimeront nécessaires et opportunes, afin de tirer toutes les conséquences des modifications des règles d’assurance chômage qui seront décidées par décret" d’ici le 1er février 2023, date d’entrée en vigueur de la nouvelle réforme des règles de l’assurance chômage.