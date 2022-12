Après la France au premier semestre 2022, puis la République tchèque au second semestre, c’est au tour de la Suède d’assurer la présidence du Conseil de l’Union européenne pour six mois, du 1er janvier au 30 juin 2023. La présidence suédoise, dernier élément de ce trio de présidences, prévoit un programme dans la continuité des deux précédents avec qui elle s’est coordonnée. En recherche et innovation, elle entend ainsi mettre l’accent sur la science ouverte et sur les infrastructures de recherche. Le programme européen sur les semi-conducteurs compte aussi parmi ses priorités.