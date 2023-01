François William Croteau, directeur stratégie et innovation de la société canadienne Innovitech, revient pour AEF info sur le partenariat qu’il a signé fin octobre avec Jacques Priol, président de Civiteo, dans le domaine du conseil aux collectivités locales en matière de gestion des données et de stratégie d’innovation au service de la résilience (1). De quoi faire profiter les collectivités françaises de son expérience d’élu local (comme maire d’arrondissement et maire adjoint de Montréal, responsable de la ville intelligente), explique-t-il, détaillant comment il a développé, durant ses mandats, de "nouvelles manières d’approcher les processus de gouvernance ouverte, partagée entre l’administration, les citoyens, les organismes, les entreprises", au plus près des "milieux de vie". Pour lui, la démocratie participative permet "d’amener le concept de ville intelligente un peu plus loin".