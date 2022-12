Le gouvernement va soutenir neuf programmes innovants dans le cadre du dispositif des CEE, pour un montant de 145 M€, annoncent jeudi 22 décembre 2022 Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, et Olivier Klein, ministre délégué chargé de la Ville et du Logement. Logistique durable, lutte contre la précarité énergétique et accompagnement à la mobilité économe en énergie sont les trois thématiques des projets retenus.