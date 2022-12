Approuvée par les administrateurs de l’Anah ce jeudi 22 décembre, une délibération relève le plafond de travaux de l’aide "socle" de MaPrimeRénov Copropriété, à 25 000 euros, à partir du 1er janvier 2023. La délibération double également les financements par logement à destination des copropriétaires modestes et très modestes, à 1 500 euros pour les premiers et à 3 000 euros pour les seconds. Le ministre de la Ville et du Logement avait annoncé une amélioration de MaPrimeRénov Copropriété le 8 novembre. Le budget 2023 de l'Anah augmente par ailleurs de quelque 650 millions d'euros par rapport à 2022, à 4 Md€.