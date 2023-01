En Nouvelle-Aquitaine, le CPER se fait attendre et les crédits pour les cursus post-bac chutent de 29,6% (budget 2022)

La Nouvelle-Aquitaine garde comme objectifs 2022 de contribuer à l’équité territoriale d’accès aux formations supérieures et d’accompagner les projets structurants du prochain CPER , qui devrait être voté en mars. Dans l’attente de ce contrat de plan, elle a inscrit pour l’ESR 12,71 millions d’euros (dont 10 M€ en investissements) à son budget primitif de 3,3 Md€ , voté le 7 février. Des crédits en baisse de 29,6 %. La collectivité a également prévu 5,73 M€ pour le logement des jeunes, principalement celui des étudiants. Elle accroît de 8 % son soutien aux écoles du sanitaire et social (104,8 M€), promettant de continuer à développer l’offre et les outils numériques (simulateurs, plateforme d’ EAD ) (lire sur AEF). Les subventions de fonctionnement à ces instituts sont toutefois en "légère baisse". La région veut fixer avec eux un cap à trois ans et des "trajectoires de coûts" dans des COM .