Retrouvez les classements d’établissements et de formations parus dans la presse en novembre et décembre 2022, et dans lesquels figurent des écoles et universités françaises. Au niveau international, plusieurs palmarès du Time Higher Education sont parus, sur la "réputation" et "l’employabilité". Le Financial Times a publié celui des meilleures business schools européennes. En France, Challenges a publié sa "cote" des diplômes et le Figaro Étudiant plusieurs palmarès sur les écoles de commerce et d’ingénieurs. Plusieurs classements sur la transition écologie et sociale ont aussi été publiés.