Directrice adjointe du FIPHFP depuis octobre 2022, Séverine Baudouin est nommée, par un arrêté du 20 décembre 2022, directrice par intérim du FIPHFP, et ce jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur. Elle prendra ses fonctions à compter du 1er janvier 2023 et succédera ainsi à Marc Desjardin. En poste depuis 2015, Marc Desjardin a atteint la fin de son mandat. Séverine Baudouin jouit d’une longue expérience en matière de handicap et d’emploi au sein des ministères sociaux notamment. Elle commence sa carrière en 2002 au ministère du Travail, où elle occupe la fonction de chargée de mission sur les sujets des conditions de travail. En 2014, elle est nommée comme adjointe au chef de la mission emploi des travailleurs handicapés, au ministère de l’Emploi après avoir été, de 2009 à 2014, cheffe du service accès, retour à l’emploi et formation professionnelle à la Direccte de Bretagne.