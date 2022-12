Métallurgie : trois organisations syndicales signent un accord revalorisant les minima des ingénieurs et cadres de 3,1 %

Le 18 mars 2022, l’ UIMM et trois organisations syndicales (CFE-CGC, CFDT et FO) ont signé un accord revalorisant de 3,1 % la grille salariale des minima des ingénieurs et cadres pour 2022. Un compromis satisfaisant, qui permettra de "protéger le pouvoir d’achat des ingénieurs et cadres en 2022, en particulier pour ceux qui sont 'poussés' par les minima conventionnels et d’éviter un décrochage par rapport aux minima qui entreront en vigueur début 2024, dans le cadre de la nouvelle convention collective", précise FO dans un communiqué. Le minimum de grille est donc fixé à 23 600 euros, pour atteindre 83 294 euros à l’échelon le plus haut. Le texte prévoit une clause de revoyure, dès le mois de novembre 2022 afin de réajuster au besoin ces minima. Seule la CGT a donné un avis défavorable au texte, et prévoit de donner sa réponse définitive à l’UIMM dans les jours à venir.