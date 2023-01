En Nouvelle-Aquitaine, 4,5 millions d’euros pour créer des tiers-lieux de formation d’ici à septembre 2024

Un appel à projets, doté de 4,5 M€ , sera lancé en novembre 2022 en Nouvelle-Aquitaine pour développer des tiers-lieux de formation. Ouvert jusqu’au 1er septembre 2024, il est financé par l’État, qui délègue ces crédits à la région, et poursuit deux objectifs. Un : faciliter l’accès des actifs à la formation dans des espaces en proximité fournissant ressources et équipements mutualisés. Deux : favoriser le rapprochement entre intervenants du champ formation-orientation-emploi (tiers lieux, OF , CFA , espaces d’information métiers, missions locales, Pôle emploi, lycées professionnels, établissements scolaires, éditeurs edtech, chercheurs…) et leur donner la possibilité de tester de nouvelles méthodes et ressources pédagogiques. Dans la région, l’ Urof expérimente déjà cette formule dans sept territoires ruraux (lire sur AEF info).