"Il ne faut pas de précipitation, il ne faut pas de reverticalisation, il ne faut pas non plus une atomisation de la responsabilisation de la région. Il faut un pilote dans l’avion et ce pilote, c’est la région", explique à AEF info François Bonneau, vice-président et président de la commission Éducation, orientation, formation, emploi de Régions de France (1), dans un entretien consacré au bilan du PIC et à ses suites. Tout en mettant en avant l’engagement des régions depuis cinq ans, il salue le rôle joué par le Haut-commissariat aux compétences et le positionnement "original" qu’il avait adopté. Pour la suite du PIC, il appelle le gouvernement à clarifier et préciser rapidement ses intentions, en particulier sur le volet financier, mais aussi à conserver l’approche constructive du Haut-commissariat. Il questionne aussi la manière dont France Travail s’appropriera les résultats du PIC.