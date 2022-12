Dans un ouvrage paru au mois de novembre 2022, Emmanuel de La Masselière, expert en stratégies publiques d’aménagement et d’immobilier, qui a piloté le développement du Grand Roissy au sein de l’EPA Plaine de France, revient sur l’abandon du projet Europacity sur le triangle de Gonesse (Val-d’Oise). Malgré cet échec, il défend la pertinence de grands projets pour désenclaver des territoires pauvres et plaide pour l’intégration de l’impact écologique comme une donnée d’entrée pour les aménageurs. "Il faut proposer quelque chose pour que les gens sentent qu’ils ne sont pas là que pour accueillir la logistique, les grandes infrastructures et les déchets des autres", propose-t-il. Pour ne pas répéter les mêmes erreurs, il appelle à ouvrir les négociations du projet à toutes les parties concernées, des habitants aux associations, en passant par l’État, les entreprises et les promoteurs.