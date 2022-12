Afin de définir un effectif socle pour les SGCD, comme recommandé par le Sénat et prévu par le Psate 2022-2025, la DMAT "va monter en 2023 un observatoire des effectifs", indique Olivier Jacob, DMAT (directeur de la modernisation de l’administration territoriale de l’État) et secrétaire général adjoint du ministère de l’Intérieur, dans une interview à AEF info, mi-décembre 2022, dressant un point d’étape de la mise en œuvre, en janvier 2021, de ces structures communes aux DDI et aux préfectures. "Cet observatoire va notamment "permettre de suivre l’évolution des effectifs aux niveaux régional et départemental", précise-t-il, rappelant que le gouvernement a mis un terme en 2020 à la baisse régulière des effectifs dans ces services. Il revient également sur la mise en œuvre du Psate 2022-2025 par les préfets et précise l’état d’avancement des chantiers de convergence.