Après les cyberattaques menées contre les hôpitaux de Corbeil-Essonnes, Versailles et Nice, les ministres de l’Intérieur, de la Santé et de la Transition numérique ont annoncé "le lancement d’un vaste programme de préparation aux incidents cyber". Ce dispositif prévoit le déroulement d’exercices, auxquels participeront policiers et gendarmes, ainsi que la mise sur pied d’une "task force", chargée de "bâtir d’ici mars 2023 un nouveau projet de plan cyber pluriannuel massif". Cette unité sera pilotée par le ministère de la Santé, apprend AEF info.