L'entreprise à mission ChooseMyCompany vient de publier un manifeste résultant de 4 groupes de travail avec 31 tuteurs et maîtres d’apprentissage dédiés à l’organisation du travail, au management, à la gestion de la relation avec le jeune et à l’accompagnement sur son projet professionnel. L’objectif de la plateforme d’évaluation des entreprises par les stagiaires et alternants est de mettre en exergue "un maillon essentiel dont la parole est souvent invisibilisée" et qui est "au cœur de la question de l’employabilité des jeunes", explique Célica Thellier, cofondatrice du site. "La majorité des relations se limite à la dimension administrative alors qu’ils souhaiteraient une meilleure coordination pédagogique", précise-t-elle, en ajoutant qu’une enquête réalisée auprès d’un millier de tuteurs et maîtres d’apprentissage, sur le modèle d’HappyTrainees, sera publiée à l’automne 2023.