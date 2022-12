Des leaders du mouvement Médecin pour demain qui revendique 15 000 médecins sympathisants sur ses réseaux sociaux, ont exposé mercredi 21 décembre 2022 leurs propositions en vue de la convention lors d’une conférence de presse au siège de l’URPS d’Île-de-France. Ils sont appuyés par trois syndicats représentatifs : l’UFML-S, la FMF et le SML. Alors qu’un nouvel appel à la fermeture complète des cabinets médicaux est lancé à compter du 26 décembre pour une semaine et qu’une manifestation nationale est annoncée à Paris le 5 janvier, Médecin pour demain réclame l’arrêt de la ROSP et des forfaits.