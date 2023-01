"En Nouvelle-Aquitaine, nous voulons faire des lycées des universités de proximité" (Alain Rousset)

"On veut faire de nos lycées des universités de proximité, avec une offre de BTS , mais aussi avec des licences et d’autres diplômes du supérieur", promet le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, devant la presse le 7 janvier 2022. Sa collectivité souhaite agir "à l’inverse de l’Éducation nationale" : "pour nous, moins d’élèves suppose au contraire plus de moyens pour redynamiser un lycée, comme nous le faisons à Felletin (Creuse) autour de l’école régionale Notre-Dame", assure-t-il lors de ses vœux pour 2022. L’élu PS cite la cité scolaire Loewy à La Souterraine (Creuse), dont un collectif de parents et de personnels a dénoncé la vétusté ; ce LEGT doit faire l’objet d’investissements de 14 M€ (partagés avec le département). Alain Rousset souhaite que lycées agricoles et MFR proposent aussi du post-bac, afin de faciliter l’ascension sociale dans des zones éloignées.