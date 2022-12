Alors qu’il est amené à disparaître dans les prochaines semaines, le haut-commissariat aux Compétences complète la collection des "guides de capitalisation" du Plan d’investissement dans les compétences. Ce huitième numéro est consacré aux "modules additionnels" expérimentés dans le cadre du PIC et amenés à se développer pour permettre une plus grande "agilité" de l’offre de formation. L’objectif de ce guide de capitalisation est notamment de proposer "un cadre d’analyse susceptible d’inspirer et outiller les acteurs" pour permettre de démultiplier le recours aux modules additionnels.