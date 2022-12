La cour d’appel de Paris tranche, le 14 décembre 2022, sur l’affaire qui opposait l’association "Touche pas à mon flic" et Moussa (1), filmé à son insu en garde à vue. L’association avait diffusé sur sa chaîne Youtube les vidéos de l’interpellé menaçant les policiers et leurs familles. Moussa avait déposé plainte en raison d’une atteinte à sa vie privée et à la présomption d’innocence. Il avait notamment demandé le retrait de la vidéo. La cour d’appel confirme le rejet de cette demande mais ordonne la communication, par l’association, de l’identité du policier au requérant.