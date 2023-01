La Bretagne affiche un taux de chômage de 5,9 %, le plus faible des régions de France. Dans cette situation économique favorable, les difficultés de recrutement "sont extrêmement présentes, mais pas nouvelles", selon Frédéric Sévignon, directeur régional de Pôle emploi Bretagne, interrogé par AEF info le 21 décembre 2022. "Pour y répondre, le modèle classique ne répond plus toujours à la demande. Nous mettons en place, sans cesse, de nouvelles actions, moins formelles, qui mettent l’accent sur le savoir-être, la relation". Il dresse un bilan du CEJ, "positif" en Bretagne. "La première étape était de s’approprier cette nouvelle approche, la deuxième sera d’aller chercher les publics les plus éloignés de l’emploi". Frédéric Sévignon revient enfin sur la formation des demandeurs d’emploi, qui entraîne un retour à l’emploi dans les six mois pour 58 % d’entre eux.