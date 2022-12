Dotés d'une connaissance des marchés et des métiers, les facilitateurs accompagnent les sociétés qui répondent à des commandes publiques et sont tenues d’intégrer dans l’exécution de leur tâche des clauses sociales. Ces dernières doivent faciliter l’insertion professionnelle de publics en difficulté. Dans ce cadre, le rôle des facilitateurs consiste à sensibiliser les entreprises en amont et à répondre à leurs besoins, en particulier en les aidant à identifier les bons profils, une fois le marché décroché. Exemple avec Clotilde Sitouze, de la maison de l’emploi du nord de la Réunion.