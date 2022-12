Une ordonnance visant à créer le bail réel d’activité, deux textes qui modifient les conditions d’attribution de MaPrimeRénov en 2023 ou encore un décret qui fluidifie les procédures de l’Anah et fait entrer France urbaine et Régions de France dans son CA… Au total, six projets de texte ont été présentés aux membres du CNH le 21 décembre. Mais aucun ne concernait le relèvement des plafonds de prix et de revenus de l’accession sociale à la propriété des organismes d’HLM. Au grand dam de la fédération des Coop HLM, qui exhorte le gouvernement à "cesser de camper dans une inertie coupable".