Dans son ouvrage "Villes de demain" (1), le journaliste Arnaud Pagès dresse un panorama des évolutions à l’œuvre dans les espaces urbains, qui doivent faire face d’une part au réchauffement climatique, et d’autre part à la transformation numérique. Les villes, qui "vont manquer d’eau, manquer d’alimentation, être surchauffées, et donc devenir impossibles à vivre", "sont à un tournant de leur histoire", explique l’auteur à AEF info, mardi 13 décembre 2022. Elles doivent accélérer leur transformation vers "un modèle plus résilient", tout en régulant le numérique, sous peine de voir émerger des "scénarios sombres". Mais à travers de nombreux exemples et des témoignages de plusieurs experts, son ouvrage montre que ces enjeux sont pris en compte par les différentes parties prenantes. "Demain les villes seront plus armées pour affronter les effets catastrophiques" du réchauffement climatique.