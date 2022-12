"Nous ne laisserons pas les ignorants faire ce qu’ils veulent. Nous ne sommes pas les femmes des décennies passées. Nous sommes fortes et nous nous battrons jusqu’à ce que nous obtenions nos droits, mais nous ne pouvons pas le faire seules !", réagit Laila E., étudiante à l’université de Kaboul et membre de l'International association of students in agricultural and related sciences, dans un entretien à AEF info, le 21 décembre 2022. Après la décision des Talibans d'interdire l’accès des universités aux femmes (lire sur AEF info), elle décrit la situation des étudiantes depuis l’arrivée des fondamentalistes au pouvoir et appelle la communauté internationale à réagir.