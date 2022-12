Parmi les évolutions dues à la loi de "transformation de la fonction publique" (lire sur AEF info) se trouve la disparition d’une CAPN dédiée aux instituteurs et professeurs des écoles. Dès lors, le ministère de l’Éducation nationale n’a pas communiqué de remontée nationale concernant le vote de ces agents aux élections professionnelles 2022, ne permettant pas d’établir le rapport de force entre organisations syndicales. Toutefois, selon le Snuipp-FSU, celui-ci "confirme sa première place" en ayant récolté "plus de 70 000 voix" et étant arrivé "en tête dans 80 départements".